РИАМО - 10 фев. Ссора двух мужчин возле бара в Подольске завершилась дракой, пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 9 февраля в 04:30 от бара на Вокзальной площади в Подольске бригадой скорой помощи с телесными повреждениями в ГБУЗ МО «Подольская ГКБ» доставлен и госпитализирован мужчина 1980 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1990 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».