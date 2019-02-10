РИАМО – 10 фев. Владелец одного из столичных ломбардов завил в полицию о недостаче ювелирных изделий, сумма ущерба превысила 1 миллион рублей, позднее оперативники задержали по подозрению в хищении товароведа организации, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Он уточнил, что недостача была обнаружена генеральным директором ООО по адресу: улица Маросейка, дом 6/8, строение 1, в ходе инвентаризации.

«Восьмого февраля в 21:15 по адресу: улица Земляной Вал, дом 33, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали женщину 1988 года рождения, которая изобличена в том, что, будучи товароведом в ООО, с 10 сентября по 29 декабря 2018 года, находясь на рабочем месте в офисе, совершила кражу принадлежащих ООО ювелирных изделий на общую сумму свыше 1 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

Представитель пресс-службы уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».