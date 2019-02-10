РИАМО - 10 фев. На следующей неделе в столице будет пасмурно и снежно, 12 и 13 февраля может выпасть до трети месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

Понедельник в Москве стартует с пасмурной и не по сезону теплой погоды, небольшой снег пройдет преимущественно ночью, под утро воздух в столице остынет до минус 2-4 градусов, днем столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки, что на 3-5 градусов выше положенного.

«Во вторник погода начнет портиться. С приближением циклона, во второй половине дня, пойдет обложной снег, вечером мокрый снег (3 миллиметра осадков), усилится ветер, после слабых ночных заморозков наступит оттепель, плюс 1-3 градуса. Однако самые сложные метеоусловия ожидаются в среду, особенно в ночное время суток и первую половину дня», – говорится в сообщении.

Циклон выйдет на Москву практически своей центральной частью, и на столицу обрушатся интенсивные снегопады (9 миллиметров осадков). Ночью 0- плюс 2 градуса, днем около 0, вечером подморозит, гололедица.

Таким образом, в Москве за вторник и среду выпадет около 12 миллиметров осадков, что составляет 1/3 всей месячной нормы февраля.

Окончание недели ожидается умеренно холодным с небольшим очаговым снегом. Минимальная температура будет понижаться до минус 6-11, днем 0 – минус 5 градусов.