РИАМО – 10 фев. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло на улице Большая Академическая на севере столицы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Дорожный инцидент произошел 9 февраля. Кадры с места аварии были опубликованы в Сети.

«Автомобиль на большой скорости влетел в столб и загорелся. Водитель в результате удара вылетел из машины и погиб на месте. На месте работают экстренные службы, часть дороги перекрыта», – отмечается в сообщении.