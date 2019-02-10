РИАМО – 10 фев. В Москве прошел этап XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2019», в нем приняли участие более 22 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Гонка третий год подряд проходила в 11 округах города на лыжных трассах, которые пользуются популярностью у горожан. Именно за такой формат проведения проголосовали участники проекта «Активный гражданин». Как и в прошлом году, центральной старт состоялся в природно-историческом парке «Тушинский» (СЗАО).

«В зависимости от возраста для участников подготовили дистанции длиной 1, 2, 3, 5 и 10 километров. В соревнованиях вместе с жителями участвовали заместитель руководителя департамента спорта Алексей Кондаранцев, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова и депутат Московской городской думы Ольга Ярославская», – говорится в сообщении.

Журова рассказала, что постоянно принимает участие в «Лыжне России».

«Сегодня преодолела 5 километров, мне это удалось. Самое главное, что было очень много людей, а мне посчастливилось пробежать в одном забеге с детьми. С удовольствием поучаствовала в этом прекрасном массовом забеге», – добавила она.

В Измайловском парке в рамках соревнования для участников с ограниченными возможностями здоровья подготовили специальные лыжные трассы длиной 500 и 1000 метров.

«А еще все желающие также могли выполнить нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по бегу на лыжах», – уточняется на сайте.

В этом году «Лыжня России» прошла в 37-й раз. Всего на старт самого масштабного спортивного события зимы вышли более миллиона человек в 70 регионах страны.

«Лыжня России» проводится ежегодно. Соревнования рассчитаны на широкий круг любителей лыжного спорта: принимают участие и профессиональные лыжники, и любители, чей возраст колеблется от 12 до 70 лет, хотя ограничений по возрасту нет. Цель соревнований – привлечение взрослых и молодежи к регулярным занятиям лыжными гонками и дальнейшее развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди населения.