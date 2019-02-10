РИАМО - 10 фев. В селе Ашитково Воскресенского района 16 февраля состоится большой спортивный праздник, в его рамках проведут гонку «Ашитковская лыжня – 2019», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Шестнадцатого февраля «Ашитковская лыжня – 2019» приглашает всех желающих на трассу «Здоровье». Большой спортивный праздник проводится в селе Ашитково Воскресенского района на протяжении многих лет. <…> Приятным дополнением, как всегда, станут гречневая каша, чай и сладости», – говорится в сообщении.

Совсем недавно эта территория была включена в пилотный проект правительства и губернатора Московской области по созданию в зимний период в лесах региона комфортных зон отдыха. При поддержке администрации Воскресенского района здесь оборудованы автостоянки, освещенная лыжная трасса, точки горячего питания, раздевалка, прокат инвентаря.

«Участникам и гостям предлагаются фотолокации, игровые программы, катание с горы на спортивных «таблетках». Кульминацией всего мероприятия станет лыжная гонка», – уточняется в материале.