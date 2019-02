РИАМО – 10 фев. Первый в России международный рок-фестиваль Big Gun 2019 пройдет в середине лета на территории «Острова Дракино» близ Серпухова, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Праздник тяжелой музыки продлится четыре дня, с 25 по 28 июля. Для удобства гостей также будет развернут палаточный городок.

«Площадка фестиваля расположена на территории «Острова Дракино» близ Серпухова. Только для наших гостей специальные цены на все развлечения «Парка Дракино» – картодром, конный клуб, лазертаг, пейнтбол, тарзан-парк, лучно-арбалетный тир, SPA-салон и многое другое! Для юных рокеров парк предлагает мини-зоопарк, анимацию и услуги няни», – говорится в сообщении.

Кроме того, между площадкой и парком будут курсировать бесплатные микроавтобусы.

На фестивале выступят звезды зарубежной и российской сцены: Bullet (Швеция), Cross-Eyed Cats (Россия), «Мастер» (Россия), Aillion (Белоруссия), «Харизма» (Россия), Lechery (Швеция), Axxis (Германия), «Анимация» (Россия), Rage (Германия), Refuge (Германия), Bonfire (Германия), «Черный обелиск» (Россия), U.D.O. (Германия), «Черный кофе» (Россия), Pink Cream 69 (Германия), The New Roses (Германия), Rock Wolves (Германия), The Treatment (Великобритания), Saints ‘N’ Sinners (Турция).