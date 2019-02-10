РИАМО – 10 фев. Завершился международный турнир по прыжкам в высоту, Подмосковье представляла действующая чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене, показавшая лучший результат в 2 метра, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Финальные соревнования состоялись 9 февраля в Словакии.

«Второе место у итальянки Алессии Трост, ее результат - 1,94 метра. Третьей стала представительница Швеции Софи Ског, прыгнувшая на 1,90 метра», – отмечается в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков добавил, что 26-летняя Ласицкене – одна из лучших легкоатлеток мира, а в секторе прыжков в высоту ей и вовсе нет равных.

«В прошлом году спортсменка выиграла чемпионат мира в помещении, летнее европейское первенство в Берлине, финал Бриллиантовой лиги, Континентальный кубок Международной ассоциации легкоатлетических федераций и огромное количество других крупных стартов. Ее победа в Словакии подтверждает, что Ласицкене не намерена останавливаться», – пояснил он.

Терюшков уверен, что впереди подмосковную спортсменку ждет огромное количество ярких побед.