РИАМО - 10 фев. Утром в воскресенье в строении в деревне Патрикеево Раменского района вспыхнул пожар, в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 04:09 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Раменский район, деревня Патрикеево, дом 35А.

«В 07:00 – ликвидация пожара. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, девять человек», – говорится в сообщении.