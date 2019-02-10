РИАМО – 10 фев. Во время фестиваля «Арт-битва снеговиков» москвичи создали более 80 оригинальных авторских снежных фигур, по традиции мероприятие состоялось в Московском дворце пионеров, лучшими стали «Панда», «Рыба-кит» и «Ежик», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В фестивале приняли участие около 2 тысяч человек, из них более 500 – в составе команд.

«Работы участников оценивали в таких номинациях, как «Снеговик original», «Снежный возраст» (многодетные семьи), Snow power (профессиональные дизайнеры), «Снеговик International» (представители посольств), «Like снеговик» (приз зрительских симпатий), а также в номинации от партнеров конкурса», – говорится в сообщении.

При создании снежной фигуры участники могли использовать материалы и инструменты, подготовленные заранее. Команду-победителя в каждой номинации определило жюри. Лучшими работами стали снеговики «Единорог», «Панда», «Медведь», «Рыба-кит», «Ежик» и герои сказок.

Лауреат в номинации «Снеговик Original» Ольга Арсеньева рассказала, что представляет команду «Снежное братство».

«Мы – родители одноклассников из школы №1560 «Лидер», у нас в команде четверо детей и пятеро взрослых. Наши герои – Винни-Пух и Пятачок. Ведь Винни-Пух – медведь, символ России, Пятачок – свинка, символ наступившего года, а горшочек меда – это всегда хорошо», – пояснила она.

Кроме того, для участников и гостей фестиваля подготовили познавательную игровую программу «Удаль молодецкая», зимние забавы и аттракционы. В фестивале могли принять участие все желающие.