РИАМО – 10 фев. Летчики пилотажной группы ВКС России «Русские витязи» продемонстрировали зрителям уже привычные фигуры высшего пилотажа и новый элемент на подмосковной авиабазе в Кубинке, сообщает телеканал «Звезда».

Тренировку пилоты смогли провести на многофункциональных истребителях поколения «4+» Су-30СМ.

«Только недавно в состав «Русских витязей» пришло новое поколение будущих специалистов. Выпускникам авиационных учебных заведений, севшим во вторую кабину на тренировке, чуть больше 20 лет. Так что «Русским витязям» есть, кому передавать свой опыт», – говорится в сообщении.

Командир «Русских витязей» полковник Андрей Алексеев отметил, что на выступление пришло много молодых людей.

«Есть с кем и над чем работать. Основная задача – чтобы наше дело продолжалось», – уточнил Алексеев.

Сначала авиаторы сделали групповой пилотаж над кубинским аэродромом, показав безупречную слетанность.

«Четверка Су-30СМ показала плавные заходы. Затем пилотаж стал жестче: летчики продемонстрировали «горку» с разворотом, синхронную «бочку», а после – совместную «петлю Нестерова», – добавляется в материале.

Гвоздем программы стал показ совершенно новой фигуры – роспуск после набора высоты.

«Если раньше самолеты четверкой заходили на зрителя и расходились в разные стороны, то теперь они практически вертикально поднимаются вверх и уже на высоте примерно 1 тысячу метров расходятся в стороны «большим цветком», – поясняется в сообщении.

В будущем все эти фигуры будут показаны на новых авиасалонах. Однако каким будет окончательный их рисунок – еще неизвестно.