РИАМО – 10 фев. В Московском культурном фольклорном центре имени Людмилы Рюминой 8 и 22 марта пройдет премьера оперы в стиле танго «Мария де Буэнос-Айрес», постановка создана по мотивам одноименной оперы-танго аргентинского композитора Астора Пьяццоллы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Гостей ждут музыкальные и танцевальные номера.

«Зрители узнают историю танго, которая перекликается с историей жизни простой латиноамериканской девушки Марии. Ее красота вызывает в жителях города гнев и желание мести. Танец, как и Мария, переживает символическую смерть и возрождение. Так появляется «новое танго» – танго-нуэво, созданное Астором Пьяццоллой. Именно оно становится национальным символом Аргентины», – говорится в сообщении.

Автор идеи и режиссер-постановщик оперы – Андрей Цветков-Толбин. Адаптацией испанского либретто Орасио Ферреры и созданием русского текста занимался Антон Аносов.

«Мария де Буэнос-Айрес» – это сокровенная постановка. Несмотря на то, что в его основу легла опера-танго, это очень серьезный спектакль. Танго, несомненно, будет в каждом номере, но сама тема, выбранная Орасио Феррерой, Астором Пьяццоллой, Антоном Аносовым и мною, очень серьезная. В ней попытка ответить на вопрос, как блудница могла стать святой», – отметил Цветков-Толбин.

Он добавил, что это настоящий созидательный спектакль. Он про любовь – высокую, одухотворенную, настоящую, которая является единственным смыслом жизни для всех людей.

Главные роли исполнят Мария Плужникова, Лика Рулла, Олег Гончаров, Василий Пасечник и Сергей Канаев. Хореограф – Николай Ерохин, автор оркестровой аранжировки и дирижер-постановщик спектакля - заслуженный артист России Валерий Петров. За музыкальное сопровождение отвечает оркестр «Мастера России». Приобрести билеты можно на сайте театра.