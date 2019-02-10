РИАМО - 10 фев. В результате ссоры отец ранил ножом сына в квартире в Балашихе, пострадавшего доставили в больницу, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Он пояснил, что 8 февраля в 21:01 из своей квартиры в доме на шоссе Энтузиастов в Балашихе бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранение в ГБУЗ МО «Балашихинская ЦРБ» доставлен и госпитализирован неработающий мужчина 1984 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции отец пострадавшего 1964 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

Сотрудник пресс-службы уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».