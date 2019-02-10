РИАМО – 10 фев. В Москве в воскресенье утром температура воздуха составляет примерно минус 5 градусов, кроме того, в некоторых районах столицы довольно ветрено и идет небольшой снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В 10 часов утра на главной метеостанции города, ВДНХ, столбик термометра остановился у отметки минус 4,8 градуса, на юго-западе новой Москвы было немного холоднее, минус 5,6 градуса. Идет небольшой снег, наблюдается поземок и довольно ветрено. Ветер южный и юго-западный ветер местами до 6 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Атмосферное давление составляет 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - около 80%.