РИАМО - 10 фев. Неизвестный украл автомобиль Mitsubish Outlander от дома у жительницы Сергиево-Посадского района, материальный ущерб составил 1,6 миллиона рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Восьмого февраля в 08:45 в дежурную часть отдела полиции обратилась женщина 1977 года рождения с заявлением о том, что с 20:00 7 февраля до 08:45 8 февраля от дома заявительницы в Сергиево-Посадском районе неизвестный похитил ее автомашину Mitsubishi Outlander 2016 года выпуска», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма ущерба составила 1,6 миллиона рублей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.