РИАМО – 10 фев. В результате столкновения автомобиля ВАЗ и грузовика в Дмитровском городском округе погибли двое граждан, также один человек получил травмы, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В 21:55 (9 февраля – ред.) на 11-м километре автодороги Хлебниково – Рогачево в Дмитровском городском округе столкнулись ВАЗ-2105 и грузовой автомобиль Mercedes. Погибли два человека, и один получил травмы», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту происшествия проводится проверка.

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