РИАМО – 10 фев. В московском концертном зале парка «Зарядье» 15 апреля выступит знаменитый органист-виртуоз Кэмерон Карпентер, билеты на мероприятие поступят в продажу в скором времени, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В репертуаре артиста – классические сочинения для органа и современные композиции. А еще Карпентер играет произведения, написанные для других музыкальных инструментов. Речь идет о «Мефисто-вальсе» Ференца Листа, «Сказках» Николая Метнера и этюдах Фридерика Шопена – все они традиционно исполняются на фортепиано. Кроме того, музыкант легко и непринужденно импровизирует в стилях фолк, джаз, соул, диско и поп.

«Играет Карпентер на уникальном музыкальном инструменте. Это единственный в мире личный концертный орган. Он состоит из шестиклавиатурной консоли (пять - для рук, одна – для ног), 52-канальной акустической системы, масштабируемой под размер любого зала, и прибора для управления. Зрители слышат цифровые записи звуков более чем двух десятков реальных органов со всего света, подобранных артистом на свой вкус. На гастроли в Москву инструмент привезут на огромной фуре», – отмечается в сообщении.

Кэмерон Карпентер – американский органист и композитор, известный своей виртуозной техникой игры и оркестровыми переложениями для органа.

«Он первый и пока единственный в мире органист, чей сольный альбом был номинирован на премию «Грэмми» (пластинка Revolutionary с переложением «Революционного этюда» Шопена и других произведений). В 2012 году музыкант получил премию имени Леонарда Бернстайна на музыкальном фестивале земли Шлезвиг-Гольштейн», – заключается в материале.