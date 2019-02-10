РИАМО - 10 фев. Безработный мужчина, следуя в качестве пассажира в машине такси, в результате внезапно возникших неприязненных отношений попытался задушить водителя, инцидент произошел в Щербинке новой Москвы, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, в службу «02» поступило сообщение о том, что по адресу: Щербинка, Проектируемый проезд 947, на мосту по проезжей части бегает мужчина и просит вызвать наряд полиции. Прибывшими на место полицейскими обнаружены и доставлены в МО МВД для дальнейшего разбирательства водитель такси 1976 года рождения и неработающий мужчина 1975 года рождения.

«От водителя такси поступило заявление о том, что 7 февраля примерно в 22:00 по адресу: Щербинка, улица Железнодорожная, дом 15, эстакада, мужчина, следуя в качестве пассажира в такси под его управлением, находясь на заднем сидении, в результате внезапно возникших неприязненных отношений, накинув веревку на шею, пытался задушить его, однако не довел свой преступный умысел до конца», – сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что пассажиру не удалось задушить водителя из-за того, что водитель потерял управление, и машина наехала на бетонное ограждение. Затем таксист оказал нападавшему сопротивление.

В отношении безработного пассажира такси возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство», заключил представитель пресс-службы.