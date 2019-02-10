РИАМО – 10 фев. Продление льготного периода налогообложения на имущество для бизнеса в Москве даст дополнительные бонусы для развития экономики столицы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Общественные организации, предприниматели обратились к нам, что им сложно, они находятся в условиях непростых экономических, поэтому попросили продлить еще на несколько лет этот льготный период. Мы согласились с ними. Это стало возможным еще потому, что мы навели порядок в системе налогообложения, и честность в уплате, обязательность в уплате налогов позволила нам изменить эту шкалу налогообложения, сделать ее плавной и щадящей», – сказал мэр Москвы в эфире телеканала «Россия 1».

Градоначальник отметил, что принятые меры дадут дополнительный бонус для развития бизнеса и экономики в Москве.

Ранее президиум правительства Москвы рассмотрел проект закона «О внесении изменения в статью 2 Закона города Москвы от 5 ноября 2003 года №64 «О налоге на имущество организаций». По итогам рассмотрения законопроект будет внесен на рассмотрение Мосгордумы.

В целях создания комфортных условий для перехода на новые условия налогообложения закон города Москвы «О налоге на имущество организаций» установил на 2014 – 2018 годов пониженные ставки налога (в 2014 году – 0,9%, в 2015 году – 1,2%, в 2016 году – 1,3%, в 2017 году – 1,4%, в 2018 году – 1,5%).

В соответствии с новым законопроектом устанавливаются следующие ставки в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость: 1,6% – в 2019 году, 1,7% – в 2020 году, 1,8% – в 2021 году, 1,9% – в 2022 году, 2,0% – в 2023 году.