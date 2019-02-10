РИАМО – 10 фев. Инновационный кластер в Москве может стать единой платформой для инновационных предприятий, благодаря разработке они смогут создавать совместные проекты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Москва – город инновационный, сосредоточено 30% науки, огромное количество предприятий, которые являются центрами, ядрами развития космонавтики, авиации, оборонно-промышленных комплексов. Очень важно, конечно, создать единую платформу и организационную, и IT для того, чтобы они взаимодействовали, видели друг друга, знали друг о друге и создавали совместные проекты», – сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в правительстве Москвы одобрили проект закона об инновационном кластере, ядром которого будет IT-платформа для взаимодействия всех, кто хочет создать новый продукт, услугу или ищет партнеров для высокотехнологичного проекта.

Инновационный кластер Москвы – это проект правительства столицы, направленный на повышение эффективности взаимодействия участников инновационного процесса. Идею создания инновационного кластера озвучил мэр столицы на встрече с президентом Владимиром Путиным в апреле 2018 года.

Кластер построен на межотраслевом принципе и объединит всю существующую инновационную инфраструктуру, кадровый и производственный потенциал города в единую систему. Цель инновационного кластера – формирование в Москве благоприятных условий для развития инновационных компаний, производящих высокотехнологичную и экспортно-ориентированную продукцию.

Кластер будет способствовать внедрению нового подхода к административной поддержке бизнеса в городе, налаживанию межотраслевых связей, стимулированию стартапов и коммерциализации научных разработок.