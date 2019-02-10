РИАМО - 10 фев. Товарищеский матч между футбольными командами «Спартак» и «Слован» прошел в турецком Белеке, он закончился поражением для московской команды, сообщается на официальном сайте красно-белых.

Игра завершилась со счетом 1:3 в пользу «Слована».

«Для «Слована» это была генеральная репетиция перед возобновлением чемпионата Словакии, в котором братиславцы уверенно лидируют. Ровно через неделю им предстоит важный официальный матч против главного конкурента в борьбе за золото «Дунайской Стреды», отстающего на 8 очков. Поэтому уровень физподготовки у футболистов «Слована» на данный момент был объективно выше спартаковского», – говорится в сообщении.

У «Спартака» на третьем сборе – пиковые нагрузки. Интенсивные тренировки по-прежнему проходят в двухразовом режиме, поэтому говорить о полной готовности команды пока преждевременно.

«С первых секунд встречи спартаковцы сразу включились в активный прессинг, пытаясь подавить соперника. Словаки не дрогнули, а их голкипер уверенно справился с двумя ударами Зе Луиша и Джикии. К сожалению, уже на 11-й минуте из-за повреждения покинул поле Селихов – его заменил Максименко», – уточняется в материале.

На 20-й минуте «Слован» открыл счет, поразив ближний угол ворот москвичей ударом со средней дистанции. Через 9 минут словаки удвоили результат. В начале второго тайма «Слован» воспользовался еще одной ошибкой красно-белых и забил с близкого расстояния третий мяч.

«В концовке матча пошел сильный дождь, и под его аккомпанемент спартаковцы забили породистый гол. Фернандо выдал отличную передачу в прорыв на Мелкадзе – Георгий правой ногой отправил мяч в ворота противника.