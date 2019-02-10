РИАМО – 10 фев. В Зеленограде произошел конфликт между двумя гражданами, в ходе которого один выстрелил в другого из травматического оружия, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«В субботу (9 февраля – ред.) вечером поступило сообщение о том, что в Зеленограде между двумя гражданами произошел конфликт, в ходе которого один другому из травматического оружия причинил ранения. Пострадавший госпитализирован, стрелявший задержан», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка.