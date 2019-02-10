РИАМО – 10 фев. В Москве на станции метро «Озерная» произошел конфликт между четырьмя гражданами, в результате инцидента двое обращались за помощью в медучреждение, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Произошел вечером (9 февраля - ред.) конфликт на станции метро «Озерная» между четырьмя гражданами. В результате два гражданина обращались в медучреждение, после чего были отпущены, двое были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства конфликта.