РИАМО - 10 фев. На северо-востоке Москвы между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из оппонентов выстрелил в другого из травматического оружия, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он отметил, что в субботу около 17:00 на Заповедной улице произошел конфликт между двумя гражданами.

«Один из участников (конфликта - ред.) из травматического оружия причинил ранение другому, пострадавший был госпитализирован, стрелявший доставлен в отдел полиции», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулинанство». Пострадавший мужчина госпитализирован.