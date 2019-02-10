РИАМО - 10 фев. Пожар произошел в дачном доме в деревне Пасильево Можайского городского округа, в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 21:46 9 февраля в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, городской округ Можайск, деревня Пасильево.

«В 23:50 - ликвидация пожара. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: две единицы техники, семь человек», - говорится в сообщении.