РИАМО - 10 фев. В квартире в Щербинке Новомосковского округа столицы произошло возгорание, пострадал один человек, с места происшествия его эвакуировали с помощью вертолета, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову на улицу Спортивную, дом 23, в Щербинку, где по информации оперативного дежурного случилось возгорание в квартире. Один человек пострадал. С места происшествия вертолетом эвакуировали пострадавшего в лечебное учреждение столицы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на борту пострадавшего при пожаре сопровождает авиамедицинская бригада.