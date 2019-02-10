РИАМО - 10 фев. В подмосковной Балашихе информация о минировании семи отделений Сбербанка и одного жилого дома оказалась ложной, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 11:45 9 февраля от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Балашиха поступило сообщение, что от анонимного заявителя на «112» поступил звонок о минировании семи отделений Сбербанка и жилого дома в микрорайоне Железнодорожный.

«Было эвакуировано 992 человека, из них 45 детей. В 16:40 после обследования восьми объектов кинологическими расчетами, наличие взрывоопасных веществ (предметов) не подтвердилось, угрозы жизнедеятельности населения нет, вызов ложный», - говорится в сообщении.

С 5 февраля по России снова прокатилась волна «телефонного терроризма». В правоохранительные органы Москвы и Московской области поступило свыше 600 анонимных сообщений о минировании объектов. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

Волна звонков телефонных террористов о минировании зданий инфраструктуры и торговых площадок прокатилась по России в сентябре 2017 года. В общей сложности было «заминировано» около 3,5 тысяч зданий в 180 городах страны. Угроза взрыва ни разу не подтвердилась.