РИАМО - 10 фев. В воскресенье в Москве и Подмосковье будет облачно, местами пройдет небольшой снег, температура воздуха опустится до минус 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в передней части ложбины циклона. Ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве - минус 3 - минус 1, по области - минус 6 - минус 1 градус», - говорится в сообщении.

Ветер ожидается юго-западного направления, он будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 80%.

Погода для метеозависимых людей будет вполне комфортной. Лишь для лиц с длительным стажем заболевания и метеозависимости, особенно с патологией органов дыхания и суставов, со сниженным иммунитетом, сохраняющаяся высокая влажность воздуха может стать причиной появления болевых симптомов.

«Помогут в этом случае лекарства, рекомендованные лечащим врачом, курсовой прием поливитаминов и растительных адаптогенов, соблюдение щадящего режима дня (в частности, избегать переохлаждения организма)», - заключается в материале.