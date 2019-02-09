РИАМО - 9 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей и гостей Подмосковья за участие в гонке «Лыжня России» и пригласил их на соревнования в следующем году.

«Лыжня России» прошла в Химках! Традиционно это одно из главных событий зимнего спортивного сезона! Сегодня на старт вышли 15 тысяч человек. Спасибо всем за участие, ждем в следующем году!» - написал Воробьев в соцсети «ВКонтакте».

Он также разместил на своей странице видеоролик о соревнованиях, в котором показан старт гонки, съемки спортсменов с высоты птичьего полета и даны интересные факты о мероприятии.

Так, самому опытному участнику гонки – 86 лет, а самому младшему еще нет и 10. Всем спортсменам нужно было пройти 10 километров.

«Лыжня России» проводится ежегодно. Соревнования рассчитаны на широкий круг любителей лыжного спорта: принимают участие, как профессиональные лыжники, так и любители, чей возраст колеблется от 12 до 70 лет, хотя ограничений по возрасту нет. Цель соревнований – привлечение взрослых и молодежи к регулярным занятиям лыжными гонками и дальнейшее развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди населения.

В Московской области регулярно занимаются лыжным спортом более 55 тысяч человек, также порядка 1 миллиона человек увлекаются лыжами – периодически катаются. В регионе работают 129 лыжных трасс.