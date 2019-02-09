РИАМО - 9 фев. Для обеспечения безопасности при проведении гонки «Лыжня России» в Химках было задействовано более 500 сотрудников органов внутренних дел, в соревнованиях приняли участие порядка 15 тысяч человек, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В субботу состоялись XXXVII открытые всероссийские массовые гонки «Лыжня России - 2019» на территории Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках.

«В ходе проведения массового мероприятия сотрудниками полиции, обеспечивающими охрану общественного порядка и безопасность граждан, фактов правонарушений выявлено не было. Для обеспечения правопорядка и безопасности в период проведения лыжного марафона было задействовано более 500 сотрудников органов внутренних дел и приданных сил», - говорится в сообщении.

Гонка «Лыжня России» прошла в субботу на территории Московской области и Москвы. В Подмосковье в мероприятии приняли участие более 15 тысяч человек.

«Лыжня России» проводится ежегодно. Соревнования рассчитаны на широкий круг любителей лыжного спорта: принимают участие, как профессиональные лыжники, так и любители, чей возраст колеблется от 12 до 70 лет, хотя ограничений по возрасту нет. Цель соревнований – привлечение взрослых и молодежи к регулярным занятиям лыжными гонками и дальнейшее развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди населения.

В Московской области регулярно занимаются лыжным спортом более 55 тысяч человек, также порядка 1 миллиона человек увлекаются лыжами – периодически катаются.