РИАМО - 9 фев. Мужчину насмерть сбил электропоезд у железнодорожной станции «Подлипки-Дачные» в Королеве, нарушитель попытался залезть на платформу перед приближающейся электричкой, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«При подходе к станции «Подлипки -Дачные» электропоездом сообщением Москва - Фрязино смертельно травмирован мужчина. По предварительной информации, данный гражданин попытался залезть на платформу перед приближающимся поездом», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства случившейся трагедии выясняются специалистами.