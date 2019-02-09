РИАМО – 9 фев. Первый юнармейский духовой оркестр выступил в субботу в столичном музее Победы, в состав музыкального коллектива входят ученики московской детской музыкальной школы №98, они исполнили шлягеры времен Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы культурного учреждения.

Юные музыканты, лауреаты многих конкурсов и фестивалей, исполнили для гостей музея известные песни о Великой Отечественной войне и о Москве.

«Во время двухчасовой программы прозвучали «Священная война» Александрова Александрова, «Катюша» Матвея Блантера, «Синий платочек» Ежи Петерсбурского, «Прощание славянки» Василия Агапкина, «День Победы» Давида Тухманова, «Моя Москва» Исаака Дунаевского, «Песня защитников Москвы» Бориса Мокроусова, «Лучший город Земли» Арно Бабаджаняна и другие», – отмечается в сообщении.

В финале концерта оркестр юнармейцев исполнил произведения Дмитрия Шостаковича, Иоганна Штрауса, а также популярные эстрадные песни.

Концерт прошел в рамках всероссийского открытого фестиваля детско-юношеского творчества «Журавли Победы».

«Фестиваль «Журавли Победы» направлен на популяризацию среди молодежи лучших музыкальных произведений народного, классического и эстрадного искусства страны, а также на поддержку молодых талантливых исполнителей», – пояснил директор музея Победы Александр Школьник.

Авторитетное жюри – педагоги ведущих творческих вузов России, известные актеры, певцы и композиторы – определят лучшего вокалиста, хор и духовой оркестр.

Конкурс организован музеем Победы и проходит в заочной форме в трех возрастных группах, участвовать в нем могут музыканты от семи до 20 лет.

«Победители станут участниками гала-концерта, который пройдет в музее Победы 9 мая 2019 года», – добавляется в материале.