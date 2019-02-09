РИАМО – 9 фев. Новейший многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения (МАК РЛДН) А-100 начал выполнение программы предварительных летных испытаний и совершил первый полет, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Многофункциональный авиационный комплекс А-100 – новейший самолет радиолокационного дозора и наведения, который создан на базе Ил-76 МД-90 А.

«На самолете применен цифровой навигационный комплекс и цифровая система управления со «стеклянной» кабиной пилотов, новый двухдиапазонный локатор с фазированной антенной решеткой производства концерна «Вега», - уточняется в материале.

А-100 разработан в связи с появлением новых классов целей и созданием истребительной авиации нового поколения. Его возможности значительно превосходят как отечественные, так и зарубежные аналоги.

«Комплекс А-100 полностью отвечает заложенным в ТТЗ характеристикам, имеет повышенную боевую устойчивость в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия и позволит оперативно наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении», - поясняется в материале.