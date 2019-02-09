РИАМО – 9 фев. Сборная Швеции по хоккею обыграла национальную команду России в рамках Еврохоккейтура со счетом 4:2, сообщает Газета.ru.

Игра прошла на стадионе «Ховет» в Стокгольме. Матч судили Йоонас Кова (Финляндия), Кристиан Викман (Финляндия).

«Звучит финальная сирена! Выигрывают этот матч хозяева турнира, сборная Швеции, у команды России со счетом 4:2», - говорится в сообщении.

Российские спортсмены бодро начали встречу, первые десять минут владели полным преимуществом. Но потом игра полностью стала равной. Швеция в этом матче смогла лучше воспользоваться созданными моментами.