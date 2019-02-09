РИАМО - 9 фев. Предварительное расписание больших городских фестивалей на 2019 год в рамках «Московских сезонов» опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.

«Фестивали, которые проходят в столице круглый год, создают на улицах дружелюбную атмосферу. Это очень важно в мегаполисе. Давайте вспомним «Московские сезоны-2018» и посмотрим предварительное расписание на этот год», - написал Собянин.

С 1 по 10 марта в городе пройдет «Московская масленица», которую сменит «Крымская весна» (16-18 марта). Фестиваль «Пасхальный дар» начнется в столице 25 апреля и завершится 5 мая.

С 1 по 12 мая музыканты соберутся на фестиваль «Московская весна A Cappella». С 24 мая стартует «Рыбная неделя в Москве», она завершится 2 июня.

Исторический фестиваль «Времена и эпохи» пройдет в городе с 7 по 16 июня. А 12 июня москвичи и гости столицы отпразднуют День России.

В конце лета в Москве пройдет фестиваль «Цветочный джем» (23 августа – 8 сентября), который плавно перетечет в День города (7-8 сентября). С 4 по 13 октября состоится фестиваль «Золотая осень». А 2-4 ноября в столице отпразднуют День народного единства. Год завершит зимний фестиваль «Путешествие в Рождество». Он пройдет с 13 декабря по 12 января.