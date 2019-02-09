РИАМО – 9 фев. Россиянка Елизавета Туктамышева, несмотря на падение, выиграла короткую программу турнира по фигурному катанию Dragon Trophy, сообщает Газета.ru.

В словенской Любляне проходит турнир по фигурному катанию Dragon Trophy. Самой статусной фигуристкой на этом турнире стала Туктамышева, которая в этом сезоне завоевала бронзу в финале Гран-при, уступив только Алине Загитовой и Рике Кихире.

«Елизавета Туктамышева даже с падением <…> с тройного акселя становится первой в короткой программе – таков уровень соперниц. Однако, если ученица Алексея Мишина хочет пробиться на чемпионат мира, этот самый аксель нужно делать в обязательном порядке», – говорится в сообщении.

Десятого февраля в 18:45 по московскому времени состоится произвольная программа женщин на этом турнире.

Теперь Туктамышевой нужно хорошо показать себя в произвольной программе, чтобы убедить Федерацию фигурного катания на коньках России в том, что она готова поехать на чемпионат мира в Япо