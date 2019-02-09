РИАМО - 9 фев. В Новом выставочном зале Исторического музея в столице 12 февраля пройдет торжественное открытие выставки «Обретение. Иконы из собрания Ярославского художественного музея», в экспозиции можно будет увидеть спасенные иконы XVI – начала XX века из разоренных храмов, сообщается на сайте министерства культуры РФ.

«Двенадцатого февраля 2019 года в 17:00 в Новом выставочном зале Исторического музея (Москва, Красная площадь, 1) состоится церемония открытия выставки «Обретение. Иконы из собрания Ярославского художественного музея». В экспозицию вошли спасенные иконы XVI – начала XX века из разоренных храмов Ярославля», – говорится в сообщении.

В ходе гонений на Русскую православную церковь после революции 1917 года множество произведений религиозного искусства было уничтожено. Частично иконы из разрушенных или закрытых храмов Ярославля поступали в хранилища реставрационных мастерских. Опасаясь за судьбу памятников, находившихся в переполненных хранилищах, реставраторы решили спрятать иконы на чердаке здания Митрополичьих палат.

«Иконы, найденные на чердаке Митрополичьих палат, реставрировались с 1990-х годов специалистами из Ярославля и Москвы. Среди найденных икон – уникальные произведения редкой иконографии: «Воскресение с Сошествием во ад», «Священномученик Антипа Пергамский», «Святая княгиня Ольга», образцом для которой стала фреска работы М.В. Нестерова из Владимирского собора Киева», – уточняется на сайте.

Икона «Архидиакон Филипп» служила дверью в диаконник Вознесенской церкви Ярославля 1682 года, что является довольно редким явлением для храмовых интерьеров.