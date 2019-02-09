РИАМО – 9 фев. Следователи начали проверку по факту аварийной посадки самолета авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту «Домодедово», по версии следствия, в самолете сработала сигнализация низкого уровня первой гидросистемы, сообщил РИАМО в субботу старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Лариса Марковец.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту аварийной посадки самолета в аэропорту «Шереметьево»», – сказала Марковец.

Она добавила, что предварительными данными установлено, что самолет авиакомпании «Аэрофлот» сообщением Москва – Прага, около 16:00 совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево».

По версии следствия, в самолете сработала сигнализация низкого уровня первой гидросистемы.

На борту находились 53 пассажира и пять членов экипажа. Пострадавших нет. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заключила Марковец.