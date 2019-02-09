РИАМО – 9 фев. На северо-востоке Москвы были замечены два человека, у которых было при себе оружие, они скрылись на автомобиле, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Поступило сообщение, что в Староватутинском проезде были замечены двое граждан, у которых при себе был предмет, похожий на оружие. Они скрылись на автомобиле BMW», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее из торгового центра «Клен», расположенного по адресу: Староватутинский проезд, дом 14, по пожарной тревоге эвакуировали персонал и посетителей.

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