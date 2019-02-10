РИАМО - 10 фев. На Раменском ипподроме в воскресенье пройдут состязания сильнейших гонщиков страны, победителей и призеров мировых и европейских гоночных серий, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Десятого февраля на Раменском ипподроме вновь раздастся рев спортивных моторов – на ледовом треке ипподрома пройдут заезды сильнейших гонщиков нашей страны «Мороз-2019» в рамках II этапа чемпионата России в зачетной группе «N-1600», – говорится в сообщении.

Участие в соревновании вновь примут исключительно сильнейшие российские гонщики, неоднократные победители и призеры мировых и европейских гоночных серий. Старт в полдень.

В новом сезоне участники будут состязаться на различной гоночной технике, подготовленной по специальным техническим требованиям для зимних трековых стартов. Здесь будут спорткары, подготовленные из «гражданских» автомобилей Kia, Lada, Citroen. Новинкой сезона станет появление на трековой дорожке VW Polo.