РИАМО – 9 фев. В районе Отрадное Москвы приступили к сносу кинотеатра «Байконур», на его месте планируют построить современный кинокомплекс, сообщает телеканал «Москва 24».

«После реконструкции здесь появится кинокомплекс с четырьмя залами. Все они будут оборудованы, в том числе, и для посетителей с ограниченными возможностями. В обновленном здании появятся кофейня, зона фудкорта и супермаркет. Завершить работы планируют к 2020 году», – отмечается в сообщении.

Проект реконструкции кинотеатра «Байконур» утвердили еще в 2017 году. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, в основу будущего облика кинотеатра положена концепция британского архитектурного бюро Аманды Ливит.

Обновленное архитектурное решение будет иметь ряд общих черт, включая просторное фойе с двухъярусным витражным остеклением, а также плавные линии фасада из керамических панелей.

Кинотеатр «Байконур» был построен еще в 1983 году. За годы работы здание сильно обветшало и нуждалось в обновлении.