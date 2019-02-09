РИАМО – 9 фев. Порядка 7,4 миллиона поездок по будним дням совершают на наземном городском транспорте столицы, это уже сопоставимо с пассажиропотоком метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Наземный транспорт почти догнал Московский метрополитен по объему перевозок: около 7,4 миллиона поездок в будний день», – написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Он подчеркнул, что в 2018 году на внутригородских маршрутах расписание выполнялось на 96% за счет улучшения движения на дорогах, ввода выделенных полос и обновления парка.

Более 1,4 миллиона человек совершили поездки в ночное время на наземном городском пассажирском транспорте столицы в прошлом году, каждую ночь такие автобусы и трамваи перевозят около 4 тысяч человек.