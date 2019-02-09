РИАМО – 9 фев. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником.

«Поздравляю с профессиональным праздником работников гражданской авиации! Много москвичей трудятся круглосуточно, чтобы каждый аэропорт, каждый борт, летящий по нашей необъятной стране или за границу, работали как часы. Спасибо за безопасность и комфорт», – написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также выразил благодарность сотрудникам Московского авиационного центра.

«Отдельное спасибо за оперативную помощь при пожарах и авариях, за спасение жизней. Только в прошлом году (в 2018 году - ред.) они доставили в больницы 526 пострадавших», – заключил мэр Москвы.

Россия в субботу празднует 96 лет со дня образования гражданской авиации и День работника гражданской авиации. А коллектив Московского авиационного центра департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности отмечает свой профессиональный праздник.

Официальным днем рождения гражданского воздушного флота России считается 9 февраля 1923 года, когда Совет Труда и Обороны СССР принял постановления «Об организации Совета по гражданской авиации» и «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Всесоюзное объединение гражданского воздушного флота» (позднее Главное управление воздушного флота). В 2013 году в России появился новый профессиональный праздник «День работника гражданской авиации».