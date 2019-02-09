РИАМО – 9 фев. В субботу в деревне Чупряково городского округа Одинцово провели второй хоккейный матч в рамках турнира «Русская классика», команда главы муниципалитета «Армада» впервые сыграла со сборной городского поселения Кубинка – клубом «Патриот», говорится в сообщении пресс-службы городского округа.

Товарищеский матч прошел на новой спортивной площадке. Ее возвели осенью прошлого года по губернаторской программе. Матч завершился со счетом 12:5 в пользу «Армады». Глава городского округа Андрей Иванов отметил, что турнир «Русская классика» стал важной традицией для муниципалитета.

«Игра проходила в деревне Чупряково, на новой комфортной площадке, построенной по губернаторской программе «Спорт Подмосковья». Играть здесь удобно, для этого созданы все условия. Мы будем продолжать наш турнир и тем самым пропагандировать хоккей, спорт и здоровый образ жизни. В городском округе Одинцово любят зимние виды спорта – будем их развивать», – сказал Иванов.

Перед началом спортивного праздника гостей ожидала насыщенная культурная программа. Зрителей встречали ростовые куклы, играла русская народная музыка.

«Всем желающим вручались лотерейные билеты, розыгрыш ценных призов проводился между периодами. Товарищеский матч-открытие начался с выступления воспитанницы школы фигурного катания имени Ирины Слуцкой и шоу барабанщиц», – добавляется в материале.

К матчу турнира «Русская классика» присоединился и двукратный чемпион мира в составе сборной России, серебряный призер Олимпийских игр 1998 года в Нагано Алексей Морозов.

«Он играл за команду «Армада». Хоккеист в беседе с журналистами отметил, что на подобных спортивных площадках, как в деревне Чупряково, созданы все необходимые условия, чтобы начинающие хоккеисты делали свои первые шаги на льду», – поясняется в сообщении.

Первый период завершился со счетом 4:0 в пользу сборной главы округа, второй - 8:1, в нем команда из городского поселения Кубинка забила единственную шайбу.

«В третьем периоде хозяевам поля удалось забить четыре шайбы в ворота соперника. Матч завершился со счетом 12:5 — победу одержала «Армада»», – заключается в материале.