РИАМО - 9 фев. Из столичного торгового центра «Клен» по пожарной тревоге эвакуируют персонал и посетителей, передает в субботу корреспондент РИАМО.

По громкой связи в торговом центре звучит пожарная тревога. Люди покидают здание.

ТЦ «Клен» расположен по адресу: Староватутинский проезд, дом 14.

Пятого февраля по России снова прокатилась волна «телефонного терроризма». Звонки и сообщения о бомбах поступили в адрес 220 объектов в ЦФО, 137 из них находятся в Москве. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

По сведениям СМИ, с начала недели в правоохранительные органы Москвы и Московской области поступило свыше 600 анонимных сообщений о минировании объектов.