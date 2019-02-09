РИАМО – 9 фев. Генерал-полковник Юрий Соловьев, ранее возглавлявший командование специального назначения ВВС России, которое обеспечивало воздушно-космическую оборону Москвы и Центрального промышленного района и первым получило на вооружение системы С-400 «Триумф», умер в столице, сообщает ТАСС.

«Этой ночью, 9 февраля, скончался замкомандующего войсками Московского округа ВВС и ПВО, позже командующий Командования специального назначения ВВС РФ генерал-полковник Соловьев Юрий Васильевич», – сказал источник в военном ведомстве.

Он отметил, что генерал-полковнику было 70 лет.

Юрий Соловьев родился 11 мая 1948 года в городе Сретенске Забайкальского края, в 1969 году окончил Орджоникидзевское зенитно-ракетное училище противовоздушной обороны. С сентября 2002 по июль 2008 года командовал войсками командования специального назначения ВВС России, образованного на базе переформированного Московского округа ВВС и ПВО.

Это командование, в частности, первым в России получило на вооружение зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».

Позднее это командование было переформировано в Объединенное стратегическое командование воздушно-космической обороны (затем вошло в Воздушно-космические силы).