РИАМО – 9 фев. В Серпухове впервые прошли показательные выступления по мотокроссу «Снежная буря – 2019», в мероприятии приняли участие свыше 90 человек, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы администрации муниципалитета.

«Соревнования – показательные выступления по мотокроссу «Снежная буря – 2019» проводятся в деревне Васильевское на базе спортивного комплекса «Красные крылья» впервые. Состязания дают возможность в зимнее время года показать то, на что способны мотоциклисты. Самым младшим гонщикам нет еще и 10 лет, самым старшим 65, но все они уверенно держатся за рулем своих железных коней», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что всех участников разделили на 11 заездов в зависимости от возраста и вида транспорта. География участников также разнообразна – в соревнованиях заявлены представители из Тулы, Ярославля и других городов.

Всего в мероприятии приняли участие более 90 человек. Поддержать участников и замотивировать их на победу приехал российский боксер, чемпион мира Денис Лебедев.

«Сегодня большей популярностью пользуются квадроциклы и спортивные мотоциклы – именно этому виду транспорта и была посвящена основная часть заездов. С шипами и без шипов, мастера и любители, а также женщины, мужчины и дети. Они рисковали собой, «сжигали» резину на мотоциклах, делали невероятные и опасные прыжки, но все ради одного – показать лучшее время гонки», – дополнил собеседник агентства.

Также был сделан отдельный специальный заезд для участников на мотоциклах с колясками.

«В гонке на мотоциклах с колясками есть водитель и еще один спортсмен. Во время виражей он наклоняется телом в сторону поворота, чтобы балансировать транспортное средство. Поэтому заезды с двумя спортсменами зрелищнее, не только пируэтами второго спортсмена, но еще командной работой мотоциклистов», – уточнил представитель пресс-службы.

По его словам, каждая гонка длилась 15 минут, затем участниками был сделан еще один круг для точного результата.

«Первый заезд был на квадроциклах, ими управляли самые маленькие. Затем по нарастающей – юноши, взрослые. Квадроциклы сменялись спортивными мотоциклами, а потом мотоциклами с колясками, поэтому зрителям скучать не пришлось. Некоторые любители гонок даже прошли непосредственно на трассу, чтобы во время заезда поддержать спортсменов», – резюмировал собеседник агентства.