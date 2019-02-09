РИАМО – 9 фев. Головинский суд столицы в субботу продлил на трое суток срок задержания аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, которого подозревают в поджоге офиса «Единой России» в январе 2018 года, сообщает ТАСС.

«Постановлением Головинского районного суда в отношении подозреваемого Азата Мифтахова продлен срок задержания на 72 часа, то есть до 16:00 по московскому времени 12 февраля», – сказала представитель пресс-службы суда.

Собеседник напомнил, что Мифтахову инкриминируется часть 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), все подозрения в причастности к совершению этого преступления он отвергает.

«Речь идет об уголовном деле, которое было возбуждено год назад по статье «Вандализм» и позднее переквалифицировано на статью «Хулиганство». Фигуранты этого дела Елена Горбань и Алексей Кобаидзе находятся под подпиской о невыезде, им вменяют поджог офиса «Единой России» в районе Ховрино 31 января 2018 года», – пояснил представитель пресс-службы.

Всем фигурантам грозит до семи лет тюрьмы.

Мифтахов – 25-летний уроженец Нижнекамска – подозревается в незаконном изготовлении взрывчатых веществ (часть 1 статьи 223.1 УК РФ).

В столице 1 февраля задержали шестерых студентов МГУ за изготовление самодельных бомб, которые они собирали прямо в общежитии университета. Задержание произошло после того, как сотрудники правоохранительных органов собрали достаточно информации о деятельности ячейки анархистской организации, в которой состояли молодые люди. Ранее в поле зрения силовиков попал аспирант из Татарстана, проживающий в общежитии на Ленинских Горах.