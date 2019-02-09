РИАМО – 9 фев. В столичном музее Победы в субботу прошло торжественное открытие первого международного конкурса-фестиваля кларнетистов «С Днем рождения, маэстро!», состязание посвящено профессору, народному артисту России Ивану Мозговенко, говорится в сообщении пресс-службы культурного учреждения.

Известный кларнетист отмечает 13 февраля свое 95-летие.

«Во время праздничного концерта прозвучали произведения Свиридова, Паганини, Пьяццолла. Их исполнил ансамбль солистов «Премьера» академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского под управлением директора коллектива – главного эксперта программы «Новые имена» Российского фонда культуры Тамары Казаковой, известных музыкантов, лауреатов международных конкурсов», – отмечается в сообщении.

Участников также приветствовал профессор Мозговенко. Маэстро будет принимать участие во всех мероприятиях в качестве почетного председателя жюри конкурса.

Масштабный фестиваль пройдет в Москве с 9 по 13 февраля. Он проводится при поддержке министерства культуры РФ, департамента культуры столицы, Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Российской академии музыки имени Гнесиных, международного благотворительного фонда Владимира Спивакова.

Иван Мозговенко родился в 1924 году. В 1939 году он поступил в Свердловское музыкальное училище. Мозговенко -советский и российский кларнетист и педагог, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, народный артист Российской Федерации.

В 1943 году вступил в Уральский добровольческий танковый корпус, с которым дошел до Берлина, освобождал Прагу, Орел, Брянск, Житомир. Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, «Красной Звезды», медалью «За боевые заслуги». Всего у него около 40 орденов и медалей.

С 1951 Мозговенко преподает в Российской академии музыки имени Гнесиных, в 1980 ему было присвоено звание профессора. Среди его учеников - выдающиеся кларнетисты, лауреаты международных конкурсов, ныне ведущие концертную и преподавательскую деятельность.