РИАМО – 9 фев. Автобусы «Мострансавто» доставили к олимпийскому учебно-спортивному центру «Планерная» в Химках более 3 тысяч участников подмосковного этапа «Лыжни России – 2019», говорится в сообщении пресс-службы компании.

В субботу состоялись XXXVII открытые всероссийские массовые гонки «Лыжня России - 2019».

«В течение дня восемь транспортных средств перевозили всех желающих принять участие в соревнованиях. Четыре автобуса большого класса курсировали в режиме шаттла от ТЦ «Мега Химки» до спортивного центра», – отмечается в сообщении.

Все автобусы «Мострансавто», обслуживающие мероприятие, прошли необходимый ежедневный предрейсовый контроль.

«Специалисты проверили системы, влияющие на безопасность перевозок и комфорт пассажиров. Кроме того, с водителями провели дополнительные инструктажи о строгом соблюдении правил перевозки и управления транспортными средствами в зимний период», – уточняется в материале.

Гонка «Лыжня России» прошла в субботу на территории Московской области и Москвы. В Подмосковье в мероприятии приняли участие более 15 тысяч человек.

«Лыжня России» проводится ежегодно. Соревнования рассчитаны на широкий круг любителей лыжного спорта: принимают участие, как профессиональные лыжники, так и любители, чей возраст колеблется от 12 до 70 лет, хотя ограничений по возрасту нет. Цель соревнований – привлечение взрослых и молодежи к регулярным занятиям лыжными гонками и дальнейшее развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди населения.

В Московской области регулярно занимаются лыжным спортом более 55 тысяч человек, также порядка 1 миллиона человек увлекаются лыжами – периодически катаются.